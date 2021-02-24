Дмитрий Нагиев намекнул на связь с участницей "Голос 60+"

Актер опубликовал снимок с блондинкой в открытом купальнике

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев заинтересовал подписчиков пикантным фото с блондинкой в открытом купальнике. Снимок актер опубликовал в Instagram.

По фото видно, что шоумен вместе с таинственной пассией находятся на яхте. Девушка в открытом зеленом купальнике позирует со спины так, что лица ее не видно. Подписчикам осталось только гадать, кто эта девушка.

«Голос 60+» не всегда гладко проходит. Приходится успокаивать участников. Доставайте лучшие комментарии из комментарниц. Времени на раскорячку нет», — подписал фото Нагиев.

Многомилионная аудитория Нагиева не оставила снимок без внимания. В комментариях писали:

«Не кислая фигурка у 60+», «Вот это ракурс! Избушка-избушка...», «Что ещё нужно, чтобы спокойно встретить старость», «Чтоб у меня в 60+ такое тело было».

Напомним, с 1986 года Нагиев состоял в браке с писательницей Алисой Шер. У пары родился сын Кирилл. В 2010 году пара развелась. Нагиев не любит афишировать личную жизнь.