Песков заявил, что для обеспечения ветеранов в РФ сделано многое

Многое было сделано за последние десятилетия для улучшения уровня жизни ветеранов в России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Многое было сделано за последние десятилетия для улучшения уровня жизни ветеранов в России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, как российский лидер Владимир Путин оценивает условия жизни для ветеранов в России. По словам Пескова, этот уровень всегда будет казаться недостаточным, но если говорить с точки зрения обеспечения героев войны жильем, услугами и здравоохранением, то было сделано многое.