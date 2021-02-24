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12:48   24 Февраля 2021
Политика

Песков заявил, что для обеспечения ветеранов в РФ сделано многое

Песков заявил, что для обеспечения ветеранов в РФ сделано многое

Многое было сделано за последние десятилетия для улучшения уровня жизни ветеранов в России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, как российский лидер Владимир Путин оценивает условия жизни для ветеранов в России. По словам Пескова, этот уровень всегда будет казаться недостаточным, но если говорить с точки зрения обеспечения героев войны жильем, услугами и здравоохранением, то было сделано многое.

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#путин #песков #ветераны

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