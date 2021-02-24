Перечислены самые метеозависимые категории людей

Резкие температурные перепады отражаются на состоянии всех людей, но для некоторых они особенно ощутимы и могут быть опасны, предупредил спортивный медик Александр Мирошников.

Резкие температурные перепады отражаются на состоянии всех людей, но для некоторых они особенно ощутимы и могут быть опасны, предупредил спортивный медик Александр Мирошников.

По его словам, наиболее внимательно следить за здоровьем при резкой смене погоды следует людям, склонным к повышенному артериальному давлению и имеющим сердечно-сосудистые заболевания.

"Еще накладываются риски на людей с метаболическим синдромом (это ожирение, сахарный диабет второго типа и так далее). Поэтому перепады давления, особенно для людей метеочувствительных, могут быть очень опасны", — объяснил эксперт "Пятому каналу".

Он отметил, что зима в этом плане особенно коварна, поскольку именно в это время года проявляется целый ряд факторов, которые пусть и не напрямую, но оказывают существенное влияние на здоровье и самочувствие.

В частности, в холода люди больше времени проводят дома, что приводит к гиподинамии. Та, в свою очередь, провоцирует набор лишнего веса, из-за которого повышается риск заражения COVID-19 и появления заболеваний сердечно-сосудистой системы, констатировал специалист.