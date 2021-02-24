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12:39   24 Февраля 2021
Происшествия

Еще один пострадавший при вспышке угольной пыли на Бийской ТЭЦ скончался в больнице

Еще один пострадавший при вспышке угольной пыли на Бийской ТЭЦ скончался в больнице

Второй пострадавший сотрудник Бийской ТЭЦ скончался. Он находился в Центральной городской больнице в тяжелом состоянии.

Незадолго до этого умер еще один работник ТЭЦ. Так же, как и его коллега, он находился под наблюдением медиков краевого ожогового центра. Семье погибшего окажут всю необходимую помощь.

Технический сбой на электростанции привел к вспышке угольной пыли. Двое сотрудников ТЭЦ, находившихся в котельном цеху, получили ожоги и были госпитализированы. В настоящий момент производство работает в штатном режиме.

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#тэц #больница #бийск

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