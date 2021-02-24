12:36 24 Февраля 2021Политика
Песков рассказал, почему Путин ходит без шапки в мороз
Президент России Владимир Путин обладает крепким здоровьем, напомнил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин обладает крепким здоровьем, напомнил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля ответил на вопрос представителей прессы, почему глава государства не надел головной убор во время посещения Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 23 февраля. Песков уточнил, что здоровье Владимира Путина позволяет ему в церемониальные моменты не носить головной убор.
"Здоровье у него крепкое, и, несмотря на морозы, в такие волнительные церемониальные моменты он предпочитает быть без головного убора", — подчеркнул Песков.