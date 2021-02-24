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12:36   24 Февраля 2021
Политика

Песков рассказал, почему Путин ходит без шапки в мороз

Песков рассказал, почему Путин ходит без шапки в мороз

Президент России Владимир Путин обладает крепким здоровьем, напомнил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос представителей прессы, почему глава государства не надел головной убор во время посещения Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 23 февраля. Песков уточнил, что здоровье Владимира Путина позволяет ему в церемониальные моменты не носить головной убор.

"Здоровье у него крепкое, и, несмотря на морозы, в такие волнительные церемониальные моменты он предпочитает быть без головного убора", — подчеркнул Песков.

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#путин #песков #здоровье

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