Песков рассказал, почему Путин ходит без шапки в мороз

Президент России Владимир Путин обладает крепким здоровьем, напомнил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин обладает крепким здоровьем, напомнил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос представителей прессы, почему глава государства не надел головной убор во время посещения Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 23 февраля. Песков уточнил, что здоровье Владимира Путина позволяет ему в церемониальные моменты не носить головной убор.