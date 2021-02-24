В Кремле не знают о поправках об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видели поправок об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видели поправок об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

Песков заявил, что в Кремле не видели поправки, которые направлены против людей, оскорбляющих ветеранов и отнесение их к одной из форм реабилитации нацизма.

"Я не знаком с этими поправками, не буду пока формулировать", — заявил официальный представитель Кремля отвечая на соответствующий вопрос во время брифинга с журналистами.

Недавно стало известно, что ко второму чтению подготовкой законопроекта о защите ветеранов занимаются депутаты Ирина Яровая, Владимир Шаманов, Александр Хинштейн и Сергей Боярский.