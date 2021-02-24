Дата послания президента Федеральному Собранию остается неизвестной

Кремль проинформирует о дате послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кремль проинформирует о дате послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В начале февраля Песков отметил, что проведение послания президента Федеральному собранию зависит от эпидемиологической обстановки в стране. Представитель Кремля добавил, что формат мероприятия пока уточняется.

Владимир Путин в прошлом году обратился к Федеральному собранию в середине января. Президент обозначил изменения в социальной сфере и предложил рассмотреть внесение в Конституцию РФ ряда поправок.

Перед встречей Путина с лидерами думских фракций Песков заявил, что, если главы парламентских партий озвучат президенту какие-то тезисы для послания Федеральному собранию, то глава государства примет их к сведению.