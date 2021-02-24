Песков назвал конструктивной встречу Путина и Лукашенко в Сочи

Российский президент Владимир Путин позитивно оценивает итоги встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российский президент Владимир Путин позитивно оценивает итоги встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Встреча глав государств прошла 22 февраля в Сочи. По словам Пескова, она вышла конструктивной. Президенты России и Белоруссии обсуждали партнерство стран в области экономики, развитие гуманитарных связей, а также вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко завершилась совместным катанием на лыжном склоне. На следующий день, 23 февраля, главы государств также провели телефонную беседу.