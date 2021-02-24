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12:25   24 Февраля 2021
Общество

Минздрав РФ обновил перечень противопоказаний к прививке от COVID-19

Минздрав РФ обновил перечень противопоказаний к прививке от COVID-19

Массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции стартовала в РФ. Список противопоказаний к инъекции Минздраве России разместил на своем сайте.

Прививку нельзя делать в том случае, если человек пьет подавляющие иммунитет лекарства, напомнили в ведомстве. К их числу относятся препараты против аутоиммунных патологий и онкологических заболеваний. Вдобавок к этому вакцинация противопоказана при любых заболеваниях, передает "РИА Новости".

Получить вакцину можно только через месяц после полного выздоровления, добавили в здравоохранительном ведомстве. Согласно рекомендациям, прививку нельзя делать пациентам с туберкулезом, сифилисом, гепатитом B и С, а также ВИЧ. Перед вакцинацией необходимо пройти медицинское обследование.

Третья волна коронавируса уже завершилась. Как передает телеканал "360", такое мнение высказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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#вакцинация #минздрав #коронавирус

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