Диетолог назвал оптимальное количество витамина D для восполнения после зимы

Недостаток витамина D может привести к проблемам с самочувствием. Врач-диетолог Мэрилин Гленвилл рассказала, какое количество этого вещества требуется организму.

Недостаток витамина D может привести к проблемам с самочувствием. Врач-диетолог Мэрилин Гленвилл рассказала, какое количество этого вещества требуется организму.

Доля витамина D, получаемого человеком из пищи, составляет в среднем всего 10%. По словам Гленвелл, в рацион можно включить определенные продукты, которые увеличат этот показатель. Например, полезными будут красное мясо, жирная рыба, печень и яичные желтки.

Человеку в день необходимо потреблять не менее 10 мкг витамина. Для этого рекомендуется регулярно принимать добавки. Однако пить их периодически или даже злоупотреблять тоже не стоит, поскольку это чревато проблемами для здоровья, передает Mirror.