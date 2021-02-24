12:08 24 Февраля 2021Экономика
В Минэнерго ответили на сообщения о росте тарифов на тепло и свет
Увеличения тарифов на тепло и электроэнергию из-за возможного подорожания угля не будет. Об этом заявили в Минэнерго РФ.
Увеличения тарифов на тепло и электроэнергию из-за возможного подорожания угля не будет. Об этом заявили в Минэнерго РФ.
В ведомстве отметили, что решения по тарифам для россиян в 2021 году уже приняты. Минэнерго отметило, что цены на свет и тепло подлежат полному государственному регулированию и устанавливаются органами исполнительной власти в рамках предельных уровней, определенных ФАС.
Кроме того, изменение тарифов осуществляется в строгом соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития страны.