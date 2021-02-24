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12:08   24 Февраля 2021
Экономика

В Минэнерго ответили на сообщения о росте тарифов на тепло и свет

В Минэнерго ответили на сообщения о росте тарифов на тепло и свет

Увеличения тарифов на тепло и электроэнергию из-за возможного подорожания угля не будет. Об этом заявили в Минэнерго РФ.

В ведомстве отметили, что решения по тарифам для россиян в 2021 году уже приняты. Минэнерго отметило, что цены на свет и тепло подлежат полному государственному регулированию и устанавливаются органами исполнительной власти в рамках предельных уровней, определенных ФАС.

Кроме того, изменение тарифов осуществляется в строгом соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития страны.

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#россия #тарифы #минэнерго

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