Нефтегазовая компания Wintershall Dea больше не будет инвестировать в "СП-2"

Крупнейшая нефтегазовая корпорация Wintershall Dea завершила финансирование проекта "Северный поток — 2", вложив в строительство трубопровода 730 млн евро.

Крупнейшая нефтегазовая корпорация Wintershall Dea завершила финансирование проекта "Северный поток — 2", вложив в строительство трубопровода 730 млн евро.

Согласно отчету Wintershall Dea за четвертый квартал и прошлый год, компания больше не планирует инвестировать в проект. Ужесточение санкционных ограничений со стороны Соединенных Штатов Америки повлияет на график строительства "Северного потока — 2" и предусматривает "агрессивный подход к исполнителям проекта", уточнили в организации.

В качестве примера холдинг указывает на введение санкций в отношении трубоукладчика "Фортуна", который в настоящее время ведет прокладку газопровода в датских территориальных водах. В конце ноября минувшего года некоторые европейские вкладчики сообщили ТАСС о намерениях завершить финансирование проекта по строительству трубопровода "Северный поток — 2", в том числе и нефтегазовая корпорация Wintershall Dea.