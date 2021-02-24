Глава МИД РФ считает контроль соцсетей необходимым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил разработать правила регулирования работы социальных сетей. По его словам, это необходимо в текущих условиях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил разработать правила регулирования работы социальных сетей. По его словам, это необходимо в текущих условиях.

Глава МИД РФ подчеркнул, что правила должны быть выработаны как на национальном, так и на международном уровнях. Это поможет избежать цензуры и манипулирования со стороны руководства интернет-ресурсов.

"Все большее беспокойство вызывает нетранспарентная политика платформ социальных сетей, которые по своему усмотрению запрещают или цензурируют контент пользователей, откровенно манипулируя общественным мнением", — сказал Лавров.

Тем временем в России вступили в силу поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", обязующие социальные сети удалять сообщения с нецензурной бранью.