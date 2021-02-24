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12:04   24 Февраля 2021
Политика

Глава МИД РФ считает контроль соцсетей необходимым

Глава МИД РФ считает контроль соцсетей необходимым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил разработать правила регулирования работы социальных сетей. По его словам, это необходимо в текущих условиях.

Глава МИД РФ подчеркнул, что правила должны быть выработаны как на национальном, так и на международном уровнях. Это поможет избежать цензуры и манипулирования со стороны руководства интернет-ресурсов.

"Все большее беспокойство вызывает нетранспарентная политика платформ социальных сетей, которые по своему усмотрению запрещают или цензурируют контент пользователей, откровенно манипулируя общественным мнением", — сказал Лавров.

Тем временем в России вступили в силу поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", обязующие социальные сети удалять сообщения с нецензурной бранью.

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