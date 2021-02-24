Советская актриса Екатерина Градова не планировала заключать брак с актером Андреем Мироновым. Она рассказывала об этом в одном из давних интервью на шоу "Судьба человека".

Советская актриса Екатерина Градова не планировала заключать брак с актером Андреем Мироновым. Она рассказывала об этом в одном из давних интервью на шоу "Судьба человека".

Градова до замужества почти не была знакома с артистом. Однажды он предложил ей встретиться лично, чтобы отдать сценарий. Однако на встречу Миронов явился не с бумагами, а с роскошным букетом цветов. После неожиданного свидания исполнители еще несколько раз встречались. Актер был очень настойчив. Он постоянно появлялся на съемках у возлюбленной и называл себя женихом артистки. Однажды он обманом затащил Градову в ЗАГС, после чего они и расписались.

"А через две недели он мне сказал, чтобы я празднично оделась. Я вышла, там была полная машина цветов, мы подъехали к ЗАГСу на Кутузовской, я ему говорю: "Что мы тут будем делать?" А он мне: "Заявления подавать", а я ему: "Ты меня не хочешь спросить?" А он: "Не-а, не хочу". Так я стала его женой", — рассказала Градова в интервью.

Актриса прожила в браке с Мироновым около пяти лет. Градова крайне тяжело переживала разрыв с любимым человеком.