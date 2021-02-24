В России утвердили закон, запрещающий высаживать детей-безбилетников из транспорта

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд детей, запрещающий высаживать их из общественного транспорта.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд детей, запрещающий высаживать их из общественного транспорта.

Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что закон был разработан Министерством транспорта РФ. Помимо этого, уточняется, что поправки вносятся в статью 20 "Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".

Закон запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей без билета, не достигших 16 лет и следующих без сопровождения взрослых.