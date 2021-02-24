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11:49   24 Февраля 2021
Политика

Путин подписал закон об устойчивом Рунете

Путин подписал закон об устойчивом Рунете

Президент России Владимир Путин одобрил закон о штрафах за нарушения требований к устойчивости Рунета.

Стоит отметить, что новая законодательная мера предусматривает денежные взыскания с информационных ресурсов, которые вводят санкции против российских граждан и СМИ.

Кроме того, согласно тексту закона, теперь требуется установка на сетях операторов связи государственных средств контроля за ограничением доступа к противоправной информации.

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#путин #закон #рунет

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