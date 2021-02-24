Путин подписал закон об устойчивом Рунете

Президент России Владимир Путин одобрил закон о штрафах за нарушения требований к устойчивости Рунета.

Президент России Владимир Путин одобрил закон о штрафах за нарушения требований к устойчивости Рунета.

Стоит отметить, что новая законодательная мера предусматривает денежные взыскания с информационных ресурсов, которые вводят санкции против российских граждан и СМИ.

Кроме того, согласно тексту закона, теперь требуется установка на сетях операторов связи государственных средств контроля за ограничением доступа к противоправной информации.