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11:49   24 Февраля 2021
Общество

Российский инфекционист объявил о завершении третьей волны коронавируса

Российский инфекционист объявил о завершении третьей волны коронавируса

Россия смогла относительно спокойно пережить третью волну коронавируса, считают медики. Это произошло благодаря эффективным профилактическим мерам и иммунитету у населения.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с РИА Новости поделился мнением о третьей волне коронавируса. По словам врача, третья волна коронавируса прошла после январских праздников, когда заболеваемость COVID-19 была вытеснена ростом количества заболевших ОРВИ.

Россияне пережили третью волну коронавируса относительно легко. По мнению Вознесенского, это связано с формированием у населения иммунитета к коронавирусной инфекции в достаточном количестве.

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#мнение #коронавирус #показатели

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