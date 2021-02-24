Российский инфекционист объявил о завершении третьей волны коронавируса

Россия смогла относительно спокойно пережить третью волну коронавируса, считают медики. Это произошло благодаря эффективным профилактическим мерам и иммунитету у населения.

Россия смогла относительно спокойно пережить третью волну коронавируса, считают медики. Это произошло благодаря эффективным профилактическим мерам и иммунитету у населения.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с РИА Новости поделился мнением о третьей волне коронавируса. По словам врача, третья волна коронавируса прошла после январских праздников, когда заболеваемость COVID-19 была вытеснена ростом количества заболевших ОРВИ.

Россияне пережили третью волну коронавируса относительно легко. По мнению Вознесенского, это связано с формированием у населения иммунитета к коронавирусной инфекции в достаточном количестве.