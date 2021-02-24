Президент РФ одобрил закон о наказании за побуждение к употреблению наркотиков

Президент России Владимир Путин одобрил закон об уголовной ответственности за побуждение в интернете к употреблению наркотических веществ.

Президент России Владимир Путин одобрил закон об уголовной ответственности за побуждение в интернете к употреблению наркотических веществ.

В качестве наказания лица, которые склоняют к употреблению наркотиков, могут получить до десяти лет колонии. Срок увеличится до 12-15 лет в случае, если это привело к смерти нескольких людей.

Ранее российский лидер подписал закон, предполагающий административные штрафы до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете.