Один из пострадавших при вспышке на бийской ТЭЦ скончался в больнице

Один сотрудник бийской ТЭЦ скончался в результате вспышки угольной пыли. Всего пострадали двое работников.

Один сотрудник бийской ТЭЦ скончался в результате вспышки угольной пыли. Всего пострадали двое работников.

Вспышка пыле-воздушной смеси произошла 18 февраля. Два сотрудника предприятия получили сильные ожоги. Пострадавшие были госпитализированы. Врачи оценивали их состояние как тяжелое. ЧП произошло из-за поломки оборудования на пылесистеме одного из котлоагрегатов.

Один из пострадавших работников скончался. Семье погибшего окажут необходимую помощь. Второй рабочий находится под наблюдением врачей в Центральной городской больнице Бийска.

В настоящее время ТЭЦ работает в штатном режиме. СК организовал проверку по факту гибели людей. Для установления всех обстоятельств была создана специальная комиссия.