Политолог объяснил зависимость оппозиционных СМИ от спецслужб Запада

В эпоху соцсетей раздавать «редакторские задачи» стало еще проще, уверен Юрий Самонкин.

СМИ, как четвертая власть, всегда представляли большой интерес для спецслужб. Очередным доказательством этого стала история с вербовкой Романа Баданина – российского журналиста и создателя «Проект.Медиа». Этот портал специализируется на «расследованиях», многие из которых выдуманы и буквально нарисованы от руки.

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) начало работать над Баданиным еще в 2017 году. Тогда его пригласили на «специальные курсы по журналистике» в частный американский университет Стэнфорд. Вуз тесно связан не только с ЦРУ, но и с Агентством национальной безопасности (АНБ), которому учебное заведение предоставляет ценные кадры.

Одним из них и стал Роман Баданин. Сейчас его «Проект.Медиа» сотрудничает с проектом беглого олигарха Михаила Ходорковского «Досье». Они даже выпускают совместные материалы, пытаясь дискредитировать российскую власть в глазах общественности. Такая слаженная работа выгодна западным спецслужбам, и удивляться подобному сотрудничеству не приходится, считает председатель Евразийского института молодежных инициатив, политолог Юрий Самонкин.

По словам эксперта, первые случаи «обработки» российских СМИ со стороны ЦРУ датируются еще 2011 годом. Тогда страна могла наблюдать практику практически открытого вмешательства во внутренние дела РФ на примере «болотных протестов».

«Это были просто попытки организовать оранжевую революцию путем протестов на Болотной площади. Потому что если брать патриотические СМИ и те, что освещают государственную политику, то видно, что они слабо поддаются на приманки западных спецслужб, представляют меньше интереса, чем либеральные и оппозиционные СМИ. Те, кто больше всего говорит о «беспристрастности» и «честной критике» власти, больше всего находятся под наблюдением кураторов», — рассказал Самонкин.

Сейчас, когда либеральные СМИ скоординировали работу с соцсетями (а некоторые и вовсе ушли в Telegram), ситуация может обостриться еще больше. Это отлично видно на примере недавних протестов в Белоруссии: незаконные шествия и нападения на сотрудников правопорядка модерировались через анонимные Telegram-каналы.

«Мы прекрасно видели, как большое количество прекрасных журналистов и главных редакторов сотрудничали с западными спецслужбами. Сейчас такой практикой пользуются порталы, имеющие либеральный оттенок, начиная от «Медузы» и заканчивая телеканалом «Дождь». Инвесторы платят им за раскрутку, они просто выполняют редакторский заказ на дискредитацию тех или иных институтов власти. Живут за счет иностранных финансовых вливаний», — сообщил специалист.

Спасти ситуацию может только ужесточение законодательства не только в части незаконных протестов, но и в области работы подконтрольных западным спецслужбам СМИ. К тому же близятся выборы в Госдуму (пройдут в сентябре), на фоне которых «беспристрастные» информационные издания вновь могут попытаться выставить неудобные им партии в самом неприглядном свете, подытожил Юрий Самонкин.