По лекалам майдана. «Проект» США по расколу РФ возглавил россиянин

Издание «Проект» действительно оказалось проектом — но не российских журналистов, а властей США.

Издание «Проект» действительно оказалось проектом. Но не российских журналистов, как заявлялось изначально, а Конгресса США и американских спецслужб.

Именно государственные структуры Штатов финансировали медиа бывшего главного редактора телеканала «Дождь» Романа Баданина через фонды спонсора цветных революций, олигарха Джорджа Сороса и другие «частные» компании, сказано в расследовании Федерального агентства новостей.

Как заявлял сам Баданин, на запуск нового издания, якобы занимающегося журналистскими расследованиями, требовалось полмиллиона долларов. Деньги нашлись подозрительно быстро: 280 тысяч долларов выделил «Европейский фонд за демократию», 40 тысяч долларов — «Национальный фонд в поддержку демократии», а еще 50 тысяч долларов выделил фонд «Среда» миллионера Бориса Зимина — спонсора блогера Алексея Навального.

«Проект» занимался публикацией конфиденциальных данных, полученных от американских спецслужб — только у них есть доступ к перепискам в WhatsApp и других мессенджеров, серверы которых находятся за рубежом.

Помимо этого «Проект» публиковал и ложные сведения, которые представлял как «подлинные документы» от «секретного источника». О публикации «Проектом» фальшивых сведений, замаскированных под оригинальные документы, стало известно еще в апреле 2020 года после сенсационного признания одного из его сотрудников.

Цель создания подобных изданий в России очевидна: Штатам необходимо расшатывать государственную систему РФ с помощью информационных атак, а СМИ вроде «Проекта» четко отрабатывают заказ, полагает эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты, блогер Вадим Манукян.

«Здесь мы идем по тем же лекалам, которые отрабатывались в Украине. Подобные попытки коснулись и Белоруссии, атака идет все по трем фронтам. США посредством своих инструментов пытаются расшатывать систему в государствах, в которых их не устраивает политика и позиция государственных деятелей, придерживающихся других принципов. Инструменты влияния активно работают, но мы можем видеть благодаря расследованиям, как вскрывается такая деятельность в России», — рассказал Манукян в комментарии «Политике Сегодня».

Баданин же, как выяснило ФАН, является «осознанным предателем» — из-за финансовой выгоды и возможности осесть в США журналист выполняет американский госзаказ.

При этом полученное от западных структур колоссальное финансирование лишает Баданина возможности прекратить подрывную деятельность. При малейшем несогласии на него можно возбудить уголовные дела и посадить на десятки лет в американскую тюрьму из-за получения «черного» бюджета от госструктур через сторонние компании.

О том, кто возглавит фонды Сороса после его смерти и какие российские издания уже сотрудничают с сыном одиозного миллионера — читайте в нашей статье.