Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:05   24 Февраля 2021
Россия

По лекалам майдана. «Проект» США по расколу РФ возглавил россиянин

По лекалам майдана. «Проект» США по расколу РФ возглавил россиянин

Издание «Проект» действительно оказалось проектом. Но не российских журналистов, как заявлялось изначально, а Конгресса США и американских спецслужб.

Именно государственные структуры Штатов финансировали медиа бывшего главного редактора телеканала «Дождь» Романа Баданина через фонды спонсора цветных революций, олигарха Джорджа Сороса и другие «частные» компании, сказано в расследовании Федерального агентства новостей.

Как заявлял сам Баданин, на запуск нового издания, якобы занимающегося журналистскими расследованиями, требовалось полмиллиона долларов. Деньги нашлись подозрительно быстро: 280 тысяч долларов выделил «Европейский фонд за демократию», 40 тысяч долларов — «Национальный фонд в поддержку демократии», а еще 50 тысяч долларов выделил фонд «Среда» миллионера Бориса Зимина — спонсора блогера Алексея Навального.

«Проект» занимался публикацией конфиденциальных данных, полученных от американских спецслужб — только у них есть доступ к перепискам в WhatsApp и других мессенджеров, серверы которых находятся за рубежом.

Украинские лекала. США продвигали цветную революцию в РФ с помощью «Проекта»

Помимо этого «Проект» публиковал и ложные сведения, которые представлял как «подлинные документы» от «секретного источника». О публикации «Проектом» фальшивых сведений, замаскированных под оригинальные документы, стало известно еще в апреле 2020 года после сенсационного признания одного из его сотрудников.

Цель создания подобных изданий в России очевидна: Штатам необходимо расшатывать государственную систему РФ с помощью информационных атак, а СМИ вроде «Проекта» четко отрабатывают заказ, полагает эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты, блогер Вадим Манукян.

«Здесь мы идем по тем же лекалам, которые отрабатывались в Украине. Подобные попытки коснулись и Белоруссии, атака идет все по трем фронтам. США посредством своих инструментов пытаются расшатывать систему в государствах, в которых их не устраивает политика и позиция государственных деятелей, придерживающихся других принципов. Инструменты влияния активно работают, но мы можем видеть благодаря расследованиям, как вскрывается такая деятельность в России», — рассказал Манукян в комментарии «Политике Сегодня».

Баданин же, как выяснило ФАН, является «осознанным предателем» — из-за финансовой выгоды и возможности осесть в США журналист выполняет американский госзаказ.

Украинские лекала. США продвигали цветную революцию в РФ с помощью «Проекта»

При этом полученное от западных структур колоссальное финансирование лишает Баданина возможности прекратить подрывную деятельность. При малейшем несогласии на него можно возбудить уголовные дела и посадить на десятки лет в американскую тюрьму из-за получения «черного» бюджета от госструктур через сторонние компании.

О том, кто возглавит фонды Сороса после его смерти и какие российские издания уже сотрудничают с сыном одиозного миллионера — читайте в нашей статье.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #сша #политика #проект #новости #общество #весь мир #баданин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров