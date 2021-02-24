Россиянам рассказали об основных ошибках приготовления еды в микроволновке

Подогреть еду в микроволновой печи на самом деле не так просто, как думают многие. Об основных ошибках использования этой техники рассказали эксперты.

Подогреть еду в микроволновой печи на самом деле не так просто, как думают многие. Об основных ошибках использования этой техники рассказали эксперты.

Не стоит разогревать на тарелке одновременно разные виды еды, так как некоторые из них согреются слишком сильно, а другие останутся холодными. Еще одной ошибкой является убеждение, что еду в микроволновке не нужно перемешивать или переворачивать, сообщает издание Insider.

Эксперты не советуют разогревать таким способом острые перцы. Продукт начнет выделить пары с капсаицином, что может привести к раздражению слизистой. Также лучше не размораживать в микроволновке фрукты, ягоды и пытаться приготовить вареные яйца.

Пользователям советуют не нагревать воду в гладких стеклянных стаканах, чтобы избежать ожога. Посуда должна быть подходящей, напоминают эксперты.