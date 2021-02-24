Россияне сократили размер задолженности по проблемным кредитам

Эпидемия повлияла на то, что россияне стали меньше уделять внимания долговых обязательствам, а также погашению просроченных долгов.

Эпидемия повлияла на то, что россияне стали меньше уделять внимания долговых обязательствам, а также погашению просроченных долгов.

Подсчеты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) свидетельствуют о том, что до начала пандемии должники могли направить на платежи 20% ежемесячных доходов, в то время как сейчас — только 10%, сообщило издание РИА Новости.

"За прошедший год по причине снижения доходов поменялось соотношение трат в бюджетах домохозяйств, обремененных просроченными кредитами, - у большинства из них текущие траты в среднем отнимают сейчас 90%, и только оставшиеся 10% им удается направлять на погашение кредитных обязательств. Ранее соотношение было 80/20", — отметили специалисты.

Исследование показало, что число должников в России с просроченными потребительскими кредитами за год увеличилось на 8%. По итогам зимы их количество составило 5,4 миллиона человек. В среднем на должника приходилось от одного до двух кредитов. Около 80% человек просрочили одну задолженность, 15% — два. Примерно 3,5% не производили плату по текущим кредитным продуктам, а еще 1,5% не погасили долги по четырем кредитам.