Сенатор Ромни оценил возможность Трампа баллотироваться на выборы в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп может стать кандидатом от Республиканской партии в 2024 году, если вновь решит баллотироваться.

Бывший президент США Дональд Трамп может стать кандидатом от Республиканской партии в 2024 году, если вновь решит баллотироваться.

Трамп, вероятно, будет играть весомую роль в Республиканской партии в будущем. Партия может выбрать его кандидатуру, если он будет выдвигаться на выборы в 2024 году. Об этом рассказал американский сенатор-республиканец Митт Ромни в интервью газете New York Times.

Ромни отметил, что сам голосовать за Трампа не станет, как и в прошлый раз. Ромни является самым оппозиционно настроенным республиканцем по отношению к экс-главе Белого дома. Сенатор назвал произошедшее 6 января в Капитолии США "восстанием, которое подстрекал Трамп".