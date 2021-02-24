Счетная палата заявила об устойчивости российской экономики в пандемию
Экономика России в 2020 году оказалась более устойчивой, чем ожидали эксперты. Об этом говорится в записке Счетной палаты об исполнении федерального бюджета.
Пандемия коронавируса оказала влияние на экономику и фондовые рынки. При этом одни отрасли подверглись серьезному поражению, а другие оказались почти невосприимчивы к вирусу.
В Счетной палате РФ проанализировали расходы и доходы федерального бюджета в условиях усложненной эпидемической ситуации. Здесь же провели аудит внебюджетных фондов. Исходя из этого составляется анализ состояния экономики в течение кризисного 2020 года.
По оценкам ведомства, национальная валюта показала большую устойчивость и независимость от колебаний нефтяного рынка, передает ТАСС. Поддержку рублю оказала корреляция между стоимостью барреля нефти и валютным курсом.