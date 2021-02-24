Россиян предупредили о возможном росте тарифов на электроэнергию

Тепло- и электроэнергия в России могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году.

Тепло- и электроэнергия в России могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году.

Правительство планирует утвердить ряд постановлений о повышении утильсбора на специализированную технику и автомобили. На спецтехнику планируют собирать в два–четыре раза, на автомобили — на 25%, сообщает зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов "Деловой России" Наталья Беляева, передают "Известия".

Доля топливной составляющей угольной станции может достигать 65% в стоимости электроэнергии, сообщили в Минэнерго. Сейчас Договоры и индекс платы защищают население от роста тарифов на тепло- и электроэнергию. Однако изменение цен на уголь может сказаться на субсидировании тарифа для населения региональными бюджетами.