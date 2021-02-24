Интерес Египта к истребителям Су-35 обеспокоил Госдеп США

Госсек США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность возможной покупкой Египтом российских истребителей Су-35.

Госсек США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность возможной покупкой Египтом российских истребителей Су-35.

Такое заявление он сделал в разговоре с главой египетского МИД Самехом Шукри. Информация появилась на сайте Государственного департамента Соединенных Штатов.

"Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу прав человека, которые, как он подчеркнул, будут иметь ключевое значение для двусторонних отношений между США и Египтом и потенциальной закупки Египтом истребителей Су-35 у России", — говорится в релизе госдепа.

Шукри и Блинкен также обсудили поддержку мирных переговоров в Ливии при содействии ООН и ближневосточный мирный процесс. Политики затронули и тему сотрудничества в борьбе с терроризмом на Синайском полуострове.