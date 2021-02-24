Россия заняла 18 место в списке стран по уровню с самой высокой безработицей

Исследования показывают, что пандемия коронавируса сильно повлияла на экономику и уровень безработицы в европейских странах.

Исследования показывают, что пандемия коронавируса сильно повлияла на экономику и уровень безработицы в европейских странах.

Для мировой экономики 2020 год был одним из самых трудных. Причиной этому стала пандемия коронавируса. Страны вводили ограничения, которые сильно ударили по различным сферам экономики. Многие компании были вынуждены заморозить свою работу.

Таким образом, сформировался новый уровень безработицы. В условиях карантина этот показатель в ряде стран увеличивался по-настоящему фантастическими темпами. Согласно данным РИА Новости, самый низкий уровень безработицы наблюдался в Чехии. Больше всего без работы остались жители Испании и Греции. Россия заняла 18 место в рейтинге стран по данному показателю.