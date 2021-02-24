США и Канада намерены улучшить аэрокосмическую оборону Северной Америки

Американский президент Джо Байден сообщил о результате переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Американский президент Джо Байден сообщил о результате переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) модернизируют, чтобы лучше конкурировать с Китаем. Об этом договорились лидеры США и Канады на виртуальной встрече. Байден и Трюдо также обсудили вопрос, касающийся запуска расширенного диалога по Арктике.

"Мы запустим расширенный американо-канадский диалог по Арктике, который будет охватывать вопросы, связанные с континентальной безопасностью, экономическим и социальным развитием и <...> управлением", — рассказал Джо Байден.

По словам американского главы, достигнуты договоренности восстановлении обсуждений по вопросам преступности, трансатлантической безопасности, расизма и дискриминации. Байден заявил, что Соединенные Штаты и Канада являются важными партнерами по НАТО.