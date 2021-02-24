Госдолг России вырос на 5,4 трлн рублей в 2020 году

За прошедший год государственный долг России значительно вырос. Об этом свидетельствуют материалы, которые были опубликованы на сайте Счетной палаты РФ.

За прошедший год государственный долг России значительно вырос. Об этом свидетельствуют материалы, которые были опубликованы на сайте Счетной палаты РФ.

За 2020 год госдолг страны достиг отметки в 18 трлн 985,6 млрд руб., что составляет 17,8% от ВВП страны. По данным ведомства, задолженность увеличилась на 5 трлн 418,2 млрд рублей. Подсчеты указывают на то, что увеличение внешнего долга в иностранной валюте произошло на 1,9 млрд долларов или на 3,5% — до 56,8 млрд долларов, в то время как внутренний достиг отметки в 14,791 трлн руб.

Ранее стало известно, как повлияла коронавирусная ситуация на экономику страны. По словам экономиста Василия Колташова, кризис может обернуться серьезными проблемами для мировой экономики. Во время пандемии банки снижали процентные ставки для поддержки экономики. Как следствие, уровень мирового госдолга взлетел на 19,5 трлн долларов и достиг исторического максимума в 277 трлн.