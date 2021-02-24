Экономист рассказал, когда у россиян будут "европейские" пенсии

При реализации накопительной системы пенсионных начислений увеличение пенсий в России можно будет ожидать примерно через 40 лет.

При реализации накопительной системы пенсионных начислений увеличение пенсий в России можно будет ожидать примерно через 40 лет.

Проект был представлен осенью 2019 года в результате сотрудничества Минфина и ЦБ РФ. Согласно ему, россиянин на добровольной основе может формировать пенсионные накопления за счет взносов из зарплаты, объяснил экономист, член генерального совета "Деловой России" Антон Любич в беседе с URA.RU.

"Чтобы накопительная система работала, необходимо, чтобы человек в ней участвовал с самого начала трудовой карьеры", — уточнил специалист.

Также Любич добавил, что процесс внедрения новой системы должен быть плавным и постепенным. Сначала следует подключить к ней тех, кто только начал профессиональный путь, а людям, у которых пенсия не за горами, или пенсионерам выплачивать в рамках солидарной системы. Таким образом, постепенно будет уменьшаться доля россиян на старой системе и увеличиваться — на новой. Тогда пенсия действительно могла бы значительно вырасти практически до "европейских" показателей, заключил специалист.