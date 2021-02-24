"Проект.Медиа" нагнетает обстановку в России за счет западного финансирования

Антироссийскую деятельность главреда издания "Проект.Медиа" Романа Баданина и факт его вербовки спецслужбами США подтвердило расследование Федерального агентства новостей.

Антироссийскую деятельность главреда издания "Проект.Медиа" Романа Баданина и факт его вербовки спецслужбами США подтвердило расследование Федерального агентства новостей.

Попавшие к журналистам ФАН документы позволили узнать, как американские власти и близкие к ним структуры формировали ресурс для нагнетания обстановки внутри России и трансляции прозападной повестки. В частности, Европейский фонд за демократию (EED) и "Национальный фонд в поддержку демократии" (NED), активно дававшие деньги Баданину, подчиняются непосредственно спецслужбам Запада. Более того, саму идею "Проекта" разработал Конгресс США при активном участии Фонда Сороса и спецслужб.

Выяснилось, что к деятельности NED причастны лица, связанные с ЦРУ. Президент фонда Карл Гершман подтвердил, что для демократических кругов в разных странах получение финансовых средств напрямую от ЦРУ нежелательно, поэтому нужно было искать другие варианты. Так и появился посредник, предоставляющий средства в виде грантов. ФАН доказал, что NED получает их напрямую от Конгресса США. В России он работал, пока в 2015 году не был признан Генпрокуратурой нежелательной организацией.

То же самое касается и EED, в совет которого входят сотрудники Европейской службы внешних действий, управляющей Объединенным ситуационным центром (SitCen) и Разведывательным ситуационным центром Евросоюза (INCTEN). Этот фонд также был признан в РФ нежелательной организацией.

Разумеется, Баданин не раскрывал источники финансирования, иначе это привело бы к повышенному вниманию уполномоченных органов.

Многие материалы, оказавшиеся в распоряжении ФАН, еще подлежат анализу. Редакция продолжит публиковать данные об агентах из других стран, о попытках иностранных государств оказывать давление на Россию и вмешиваться в ее внутренние дела, в том числе через завербованного спецслужбами Баданина и его "Проект.Медиа".