Правительство Белого дома сравнили с зомби в Крыму из-за разговоров о милитаризации полуострова.

Правительство Белого дома сравнили с зомби в Крыму из-за разговоров о милитаризации полуострова.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сравнил власти США с зомби, "уныло долдонящим одну и ту же мантру". Об этом сообщает РИА Новости.

"Бывший посол США в Армении, исполняющий ныне обязанности постпреда США при ООН, ведет себя как самый настоящий зомби, раз за разом уныло долдонящий одну и ту же мантру о "милитаризации Крыма", — заявил Молохов.

Он также отметил, что "недруги" России устраивают провокации у берегов Крыма из-за естественного желания РФ обеспечить безопасность своих границ. И.о. постпреда США при ООН Ричард Миллс считает, что милитаризация Крыма угрожает "общей безопасности".