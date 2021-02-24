Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в начале марта

Роструд сообщил, сколько придется работать россиянам в феврале. Также стало известно количество рабочих и выходных дней весной и в начале лета.

Роструд сообщил, сколько придется работать россиянам в феврале. Также стало известно количество рабочих и выходных дней весной и в начале лета.

На прошлой неделе рабочей была суббота, 20 февраля. Трудящиеся за счет дополнительного рабочего дня обеспечили себе в понедельник, 22 февраля, выходной который могли провести дома. Прошедшая неделя стала единственной в 2021 году, в которую вошли шесть трудовых будней.

Жители России насладятся сокращенной трехдневной неделей, которая продлится с 24 по 26 февраля. Она началась после праздников в честь Дня защитника Отечества, сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

"При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней — с 24 по 26 февраля", — отметили в Роструде.

Международный женский день 8 Марта сократит трудовую неделю до четырех дней, сообщили в ведомстве. Две рабочие недели мая тоже окажутся четырехдневными. Россияне будут работать с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Летом ожидается одна короткая неделя, которая приурочена к празднованию Дня России, 12 июня. Из-за того, что праздник выпадает на субботу, выходной день переносится на понедельник.