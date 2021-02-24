Джен Псаки не смогла прокомментировать новые санкции США против России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла прокомментировать новые санкции против России. Ограничения были введены якобы из-за хакерских атак Москвы на ПО SolarWind.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла прокомментировать новые санкции против России. Ограничения были введены якобы из-за хакерских атак Москвы на ПО SolarWind.

На сегодняшний день разведсообщество США продолжает предпринимать попытки, чтобы установить личности взломщиков. Такое заявление сделала Псаки по материалу издания Washington Post.

"На то, чтобы ответить, уйдут недели, а не месяцы, но я не буду забегать вперед по поводу завершения этого процесса", — сказала пресс-секретарь.

Советник президента США Джейк Салливан недавно также высказался по этому вопросу. Он сообщил, что против России, которая якобы стоит за взломом программного обеспечения, правительство США готово применить не только санкции, но и другие действенные методы.