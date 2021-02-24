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1:17   24 Февраля 2021
Общество

Сахалин возглавил рейтинг регионов России по употреблению водки

Сахалин возглавил рейтинг регионов России по употреблению водки

Сахалинская область является лидером по объемам потребления водки среди регионов России, выяснил Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

На Сахалине, согласно сведениям за 2020 год, на душу населения приходится 12,4 литра водки в год. Магаданская область в этом рейтинге занимает второе место — 11,6 литра. Республика Коми находится на третьей позиции (11,2 литра). В первую пятерку, по данным "Известий", также вошли Карелия (9,8 литра) и Чукотка (9,4 литра).

Потребление водки в России в 2020 году резко не выросло, заявил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Пандемия коронавируса, из-за которой россияне не могли выезжать из страны как раньше, не повлияла на статистику.

"Дело в том, что водка — это не напиток среднего класса, поэтому мы не видим увеличения продаж. А вот реализация игристого вина и шампанского, а также дорогого премиального алкоголя выросла в среднем на 15%", — подчеркнул Дробиз.

Топ-5 регионов по потреблению водки, как отметил эксперт, не меняется из года в год. Это связано с тем, что жители указанных областей обычно потребляют только легальные напитки.

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#алкоголь #водка #регионы россии

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