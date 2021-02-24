Сахалин возглавил рейтинг регионов России по употреблению водки

Сахалинская область является лидером по объемам потребления водки среди регионов России, выяснил Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

Сахалинская область является лидером по объемам потребления водки среди регионов России, выяснил Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

На Сахалине, согласно сведениям за 2020 год, на душу населения приходится 12,4 литра водки в год. Магаданская область в этом рейтинге занимает второе место — 11,6 литра. Республика Коми находится на третьей позиции (11,2 литра). В первую пятерку, по данным "Известий", также вошли Карелия (9,8 литра) и Чукотка (9,4 литра).

Потребление водки в России в 2020 году резко не выросло, заявил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Пандемия коронавируса, из-за которой россияне не могли выезжать из страны как раньше, не повлияла на статистику.

"Дело в том, что водка — это не напиток среднего класса, поэтому мы не видим увеличения продаж. А вот реализация игристого вина и шампанского, а также дорогого премиального алкоголя выросла в среднем на 15%", — подчеркнул Дробиз.

Топ-5 регионов по потреблению водки, как отметил эксперт, не меняется из года в год. Это связано с тем, что жители указанных областей обычно потребляют только легальные напитки.