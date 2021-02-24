Навальный лишен статуса "узника совести" — Amnesty International

Британская правозащитная организация Amnesty International лишила российского блогера Алексея Навального статуса "узника совести".

Британская правозащитная организация Amnesty International лишила российского блогера Алексея Навального статуса "узника совести".

Скриншот письма с сообщением об этом опубликовал в своем Twitter автор издания Nation Аарон Мате. Задержание Навального, как ответили в организации на вопрос журналиста, связано "с его критикой в адрес российских властей". Согласно сообщению, в Сети начали появляться видеозаписи и сообщения с противоречивыми высказываниями блогера.

"В свете новой информации, появившейся недавно, Amnesty International больше не может считать Алексея Навального узником совести, учитывая тот факт, что он пропагандировал насилие и дискриминацию и не отказался от подобных заявлений", — говорится в документе.

Однако специалисты отметили, что уголовное дело против него к этим записям не имеет никакого отношения и призвали освободить Навального. Однако Европейский суд по правам человека опроверг утверждения, что блогер преследуется только за политическую деятельность.