ВОЗ спрогнозировала окончание пандемии COVID-19 в мире

Пандемия коронавируса нового типа может завершиться в начале следующего года.

Пандемия коронавируса нового типа может завершиться в начале следующего года.

Худший сценарий уже прошел. Информации о коронавирусе сейчас намного больше, чем в начале его появления. Вирус не исчезнет полностью, но к началу 2022 года не будет необходимости во введенных по всему миру ограничениях.

Это лишь прогноз и никто не знает, как точно может развиваться ситуация. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, информирует датский телеканал DR.

Всего в мире выявлено более 111,9 млн случаев коронавирусной инфекции. От последствий болезни скончались около 2,4 млн человек. В России зафиксировано около 4,1 млн заболевших COVID-19.