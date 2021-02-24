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23:40   23 Февраля 2021
Политика

Украинские националисты вступили в стычки с полицией у офиса Зеленского

Украинские националисты вступили в стычки с полицией у офиса Зеленского

Около трех тысяч националистов пришли к зданию Офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, выступая против приговора их соратнику Сергею Стерненко.

Стерненко приговорили к семи годам и трем месяцам заключения за похищение человека. В ходе столкновений между правоохранителями и националистами задержали несколько человек. Об этом сообщает украинское издание "Страна" в Telegram.

"Столкновения продолжаются. Периодически полиция применяет слезоточивый газ. Есть задержанные", — пишет издание.

Националисты применяют против силовиков файеры, снежки и дымовые шашки. Полиция Киева сообщила, что на месте дежурят полицейские вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины.

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#киев #столкновения #националисты

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