МИД Украины раскритиковал ЕС за санкции в отношении России

Страны Евросоюза должны ввести санкции в отношении России не только из-за ареста блогера Алексея Навального, но и из-за Крыма.

Страны Евросоюза должны ввести санкции в отношении России не только из-за ареста блогера Алексея Навального, но и из-за Крыма.

С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что страна "позитивно оценивает" антироссийские санкции ЕС из-за ареста блогера. Однако по мнению руководителя внешнеполитического ведомства, подобный механизм необходимо применить и к "нарушителям прав человека в оккупированном Крыму".

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что обсуждение таких возможностей может быть реальным. Однако это будет при условии, если Киев предоставит доказательства нарушения прав человека на полуострове.