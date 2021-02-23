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23:03   23 Февраля 2021
Политика

МИД Украины раскритиковал ЕС за санкции в отношении России

МИД Украины раскритиковал ЕС за санкции в отношении России

Страны Евросоюза должны ввести санкции в отношении России не только из-за ареста блогера Алексея Навального, но и из-за Крыма.

С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что страна "позитивно оценивает" антироссийские санкции ЕС из-за ареста блогера. Однако по мнению руководителя внешнеполитического ведомства, подобный механизм необходимо применить и к "нарушителям прав человека в оккупированном Крыму".

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что обсуждение таких возможностей может быть реальным. Однако это будет при условии, если Киев предоставит доказательства нарушения прав человека на полуострове.

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#украина #мид #кулеба

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