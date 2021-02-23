Постпред Украины допустил возможность появления миротворцев ООН на границе с РФ

Россия не может быть посредником в конфликте, который она якобы начала, и ей не должно быть позволено право вето, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Россия не может быть посредником в конфликте, который она якобы начала, и ей не должно быть позволено право вето, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

Кислица потребовал напоминать России о своих обязательствах. Он отметил иллюзорные перспективы мирного разрешения конфликта, пока Москва отрицает свою роль в нем. Об этом постпред Украины рассказал на Генеральной ассамблее ООН.

По его словам, в ООН "не принимают российскую мантру о закрытии вопроса по Крыму". Он отметил, что вопрос будет закрыт, когда полностью будут выведены военные из региона, как из Афганистана. Украина рассматривает размещение миротворцев ООН в качестве одного из вариантов обеспечения режима безопасности участка границы с Россией, которая не находится под контролем Киева, заявил Кислица.