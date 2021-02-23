Запрещенные на Украине телеканалы открыли новый медиахолдинг

Попавшие под санкции телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK зарегистрировали новое ООО "Медиахолдинг "Новости"" с уставным капиталом 3,58 доллара.

Попавшие под санкции телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK зарегистрировали новое ООО "Медиахолдинг "Новости"" с уставным капиталом 3,58 доллара.

Запрещенная "Тройка Медведчука" создала ООО со старым названием через две недели после блокировки на территории Украины. Учредителями являются 100 человек, которые скинулись каждый по одной гривне для его открытия. Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Telegram-канале. Он также назвал телеканалы антиукраинскими пропагандистами.

Ткаченко отметил, что старые владельцы пытаются юридическими способами восстановить трансляцию. По его словам, внимание государства от этого не изменится. Одним из учредителей стал гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф, сообщается на сайте YouControl.