AFP: молодая актриса обвинила актера Депардье в изнасиловании

Французскому актеру Жерару Депардье 16 декабря было предъявлено обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Французскому актеру Жерару Депардье 16 декабря было предъявлено обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Молодая актриса подала иск в суд летом 2018 года. В июне 2019 года дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Депардье отрицает обвинения со стороны девушки. Об этом сообщило издание AFP.

Прокуратура Парижа в августе 2020 года потребовала возобновить дело против актера. Следствие повторно начали в октябре прошлого года после очередного иска актрисы. Она подала жалобу в виде гражданского иска, которая де-факто подразумевает автоматическое начало расследования.

Депардье является одним из самых популярных актеров современности. Француз сыграл в более чем 170 фильмах за карьеру.