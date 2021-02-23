Российский Севморпуть станет серьезной проблемой для Запада

Российское судно "Кристоф де Маржери" совершило зимний переход по Севморпути, что открывает широкие возможности для РФ, но является плохой новостью для США.

Российское судно "Кристоф де Маржери" совершило зимний переход по Севморпути, что открывает широкие возможности для РФ, но является плохой новостью для США.

Проводка российского танкера в зимний период — это важное событие для РФ и всего мира. Судно Christophe de Margerie стартовало на Ямале и остановилось в китайской провинции Цзянсу. Всего за проход оно пересекло шесть арктических морей. В четырех из них корабль сопровождался атомным ледоколом "50 лет Победы". Об этом сообщает издание "ПолитПазл".

Северный морской путь является альтернативой Суэцкому каналу, но перевозки по нему осуществлялись только в летний период. Зимой такой маршрут считался недоступным из-за обильного ледяного покрова. Однако поход "Кристофа де Маржери" показал, что евро-азиатское морское сообщение через Арктику теперь может действовать и с декабря по февраль.

Круглогодичная навигация открывает для логистических компаний большие возможности, что положительно отразится на доходах России. Однако для Запада это плохая новость, особенно для США, поскольку до сих пор Вашингтон активно заявлял о своих намерениях взять Арктику под свой контроль. Севморпуть также интересен Белому дому, но РФ не станет разделять свой успех с прямым конкурентом на мировой политической арене.

Благодаря росту популярности Севморпути развивается ледокольный флот РФ. Компания "Северная звезда" намерена купить 28 российских судов арктического класса к 2032 году.