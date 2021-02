Мощный взрыв поезда с нефтью в Техасе попал на видео

Мощный взрыв произошел в округе Майлам, штат Техас. По данным телеканала Fox News, в городе Кэмерон перевозивший нефть поезд столкнулся с фурой. В результате аварии поезд взорвался. Кадры инцидента попали в Сеть.

Мощный взрыв произошел в округе Майлам, штат Техас. По данным телеканала Fox News, в городе Кэмерон перевозивший нефть поезд столкнулся с фурой. В результате аварии поезд взорвался. Кадры инцидента попали в Сеть

Уточняется, что оба водители выжили и даже смогли избежать серьезных травм. Данные о других пострадавших не приводятся.

EXPLOSION VIDEO: Ryan Kyburz captured the moments when a fire cloud erupted from the already heavily smoking train and 18-wheeler in Cameron. What we know so far >> https://t.co/dROScKIrrE **WARNING: Video contains graphic language.** pic.twitter.com/gKV20WLz25