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21:08   23 Февраля 2021
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Мощный взрыв поезда с нефтью в Техасе попал на видео

Мощный взрыв поезда с нефтью в Техасе попал на видео

Мощный взрыв произошел в округе Майлам, штат Техас. По данным телеканала Fox News, в городе Кэмерон перевозивший нефть поезд столкнулся с фурой. В результате аварии поезд взорвался. Кадры инцидента попали в Сеть

Уточняется, что оба водители выжили и даже смогли избежать серьезных травм. Данные о других пострадавших не приводятся.

Местная полиция эвакуирует жителей находящихся рядом с местом происшествия домов. Правоохранители просят людей избегать шоссе, где случилась авария.

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#техас #взрыв #нефть #поезд

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