"За Игната Сергеевича мы горой": МИД РФ поздравил Артеменко с 23 Февраля
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратился к ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко.
Глава российского МИД поздравил пожилого человека с Днем защитника Отечества. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Facebook.
"От себя могу сказать, что за Игната Сергеевича мы горой", — заявила дипломат.
Официальный представитель напомнила о шагах МИД, которые предпринимаются для предотвращения искажения истории, осквернения памятников и памяти. Захарова намерена "стоять до конца" за ветеранов и "их погибших братьев".
Ранее в День защитника Отечества о своих подвигах рассказали ветераны из Московской области, передает телеканал "360". Пожилые люди вспомнили о боевых годах и поделились, как проводят время сейчас, пояснили в издании.