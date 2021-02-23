"За Игната Сергеевича мы горой": МИД РФ поздравил Артеменко с 23 Февраля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратился к ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратился к ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко.

Глава российского МИД поздравил пожилого человека с Днем защитника Отечества. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Facebook.

"От себя могу сказать, что за Игната Сергеевича мы горой", — заявила дипломат.

Официальный представитель напомнила о шагах МИД, которые предпринимаются для предотвращения искажения истории, осквернения памятников и памяти. Захарова намерена "стоять до конца" за ветеранов и "их погибших братьев".

Ранее в День защитника Отечества о своих подвигах рассказали ветераны из Московской области, передает телеканал "360". Пожилые люди вспомнили о боевых годах и поделились, как проводят время сейчас, пояснили в издании.