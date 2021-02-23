Около 100 связанных с Россией Twitter-аккаунтов попали под блокировку

Администрация Twitter объявила о блокировке 100 связанных с РФ аккаунтов, которые якобы оказывали влияние на США, Евросоюз и НАТО.

Администрация Twitter объявила о блокировке 100 связанных с РФ аккаунтов, которые якобы оказывали влияние на США, Евросоюз и НАТО.

Под блокировку попали две группы учетных записей. Первая из них включает в себя 69 аккаунтов, якобы связанных с российскими властями. По мнению руководства соцсети, с помощью них осуществлялись действия, направленные на подрыв стабильности НАТО.

Более 30 аккаунтов из второй группы были заморожены из-за активности в отношении Соединенных Штатов и стран Евросоюза.