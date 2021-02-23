Гарибашвили намерен начать диалог с оппозиционерами после ареста их лидера

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил готовность к диалогу с оппозиционной партией "Единое национальное движение" в связи с арестом ее лидера Ники Мелии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил готовность к диалогу с оппозиционной партией "Единое национальное движение" в связи с арестом ее лидера Ники Мелии.

Политик призвал оппозиционеров к переговорам о будущем страны, передает пресс-служба грузинского правительства. Премьер выступил с таким заявлением после ареста депутата Мелии. По его словам, государство оказалось на высоте.

"Давайте говорить не о том, что нас разделяет, а о том, что нас объединяет", — предложил глава правительства.

Премьер подчеркнул, что готов к диалогу с оппозиционерами "в любое время и любом формате". Гарибашвили призвал сообща заботиться об укреплении государственности и независимости страны.