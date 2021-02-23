Врач назвал сроки роста заболеваемости коронавирусом в России

В середине апреля Россию ждет всплеск заболеваемости коронавирусом. Такие сроки озвучил инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва 24».

В середине апреля Россию ждет всплеск заболеваемости коронавирусом. Такие сроки озвучил инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва 24».

«Через 1,5-2 месяца, в середине апреля мы, к сожалению, (...) увидим скачок роста заболеваемости», — сказал он.

Тимаков не исключил, что в Россию может прийти в том числе «британский» штамм COVID-19. Если не соблюдать рекомендации по борьбе с инфекцией, всплеск может быть очень сильным.

Врач также отметил, что россиянам нужно будет соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки до конца весны — начала лета.

«Регионы, где тепло уже наступает, и солнышко уже вышло, – до начала мая», — добавил инфекционист.

По данным на 23 февраля, коронавирус выявили у 11 823 человек в 84 регионах страны. Клинические симптомы заболевания отсутствовали у 11,1% пациентов. Зарегистрировано 417 летальных исходов. Полностью выздоровели от заболевания еще 12 956 россиян.