20:14 23 Февраля 2021Политика
Сенаторы одобрили выдвижение Томас-Гринфилд на должность постпреда США при ООН
Сенат США утвердил кандидатуру Линды Томас-Гринфилд на место постоянного представителя страны при Организации Объединенных Наций.
Сенат США утвердил кандидатуру Линды Томас-Гринфилд на место постоянного представителя страны при Организации Объединенных Наций.
Американский дипломат Линда Томас-Гринфилд была помощником государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Африки во время правления Барака Обамы. Она займет место ушедшей с этой должности Келли Крафт.
Ведущие демократы и республиканцы сенатского комитета по международным отношениям считают, что безупречная репутация и многолетний дипломатический опыт Томас-Гринфилд сыграют большую роль в работе на новом посту.