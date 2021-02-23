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20:14   23 Февраля 2021
Политика

Сенаторы одобрили выдвижение Томас-Гринфилд на должность постпреда США при ООН

Сенаторы одобрили выдвижение Томас-Гринфилд на должность постпреда США при ООН

Сенат США утвердил кандидатуру Линды Томас-Гринфилд на место постоянного представителя страны при Организации Объединенных Наций.

Американский дипломат Линда Томас-Гринфилд была помощником государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Африки во время правления Барака Обамы. Она займет место ушедшей с этой должности Келли Крафт.

Ведущие демократы и республиканцы сенатского комитета по международным отношениям считают, что безупречная репутация и многолетний дипломатический опыт Томас-Гринфилд сыграют большую роль в работе на новом посту.

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